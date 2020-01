Cronaca



Morto don Samuele Tognarelli, parroco di S. Alessio dal 1977

giovedì, 9 gennaio 2020, 22:56

L’11 gennaio avrebbe compiuto 93 anni. “Avevo conosciuto don Samuele pochi giorni dopo il mio arrivo. L’ho incontrato anche in ospedale pochi giorni prima della sua morte, trovandolo pacificato e sereno, pienamente affidato – da cristiano e da prete – a Dio e alla Chiesa”.

Si esprime così mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca appena appresa la notizia della morte di don Samuele Tognarelli, avvenuta la notte di giovedì 9 gennaio alle ore 3.45 nella canonica di S. Alessio, dove aveva chiesto di tornare dopo alcuni giorni di ricovero al S. Luca.

“Ho avuto modo di intuire” continua mons. Giulietti, “due grandi amori della sua vita e del suo ministero: la sua parrocchia e la scuola materna di Sant’Alessio, espressioni concrete del suo impegno sacerdotale. La sua testimonianza e il suo ricordo mi sono preziosi, come preziosa sarà ora la sua intercessione per le vocazioni, per le giovani famiglie e per i piccoli”.

Le esequie saranno presiedute dallo stesso arcivescovo nella chiesa di S. Alessio sabato 11 gennaio (giorno del suo compleanno) alle ore 15. La salma, in questi giorni, resterà esposta nella canonica di S. Alessio. Significativa è stata sempre l’opera di don Samuele nelle parrocchie da lui curate, tra la gente, i giovani e i bambini in particolare, soprattutto se in difficoltà.

Fintanto che ha potuto, a S. Alessio, dove era parroco dal 1977, non ha mai mancato di fare visita alle famiglie, soprattutto a quelle appena formatesi, e di occuparsi personalmente delle attività dell’oratorio parrocchiale e della Scuola Materna. Nel suo lungo servizio per la Chiesa di Lucca era stato anche assistente spirituale dell’Unitalsi, accompagnando spesso i malati in pellegrinaggio a Lourdes. Molto stretto inoltre il legame di don Samuele con l’Istituto Don Orione di Firenze che fin dalle origini si occupa di disabili adulti autosufficienti, portatori di handicap mentale e psichico, operando per una loro integrazione sociale.

Un gruppo di queste persone in difficoltà a S. Alessio veniva da lui ospitato per le festività pasquali e non a caso una delegazione di questo Istituto sarà presente alle esequie. Per don Alberto Brugioni, attuale parroco della Comunità Parrocchiale Valfreddana Sud di cui S. Alessio fa parte, “Don Samuele era un sacerdote umile e semplice, con una spiritualità coinvolgente che metteva a disposizione di tutti in particolare dei più piccoli, i bambini con cui aveva una sintonia davvero unica. Ma era anche un prete obbediente.

Tanto da non avere avuto difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti dei tempi. Ha accolto con gioia, per esempio, la collaborazione con le altre otto parrocchie che da alcuni anni formano la Comunità Parrocchiale Valfreddana Sud. È stato un esempio di totale dedizione alla sua gente, alla Chiesa, a Dio”.

Nota biografica

Don Samuele Tognarelli nacque a Vecoli (Lu) l’11 gennaio 1927, nono figlio di Aurelio e Ida Bertolucci. Dopo gli studi nel Seminario Arcivescovile, fu ordinato presbitero dall’arcivescovo Antonio Torrini il 28 giugno 1953 nella chiesa di Montuolo. Prima fu Cappellano a Piazzano (Lu) e a Segromigno (Capannori, Lu). Poi l’11 giugno 1954 fu nominato parroco di Palagnana (Bagni di Lucca). Il 6 giugno 1956 fu trasferito a Ruota (Capannori, Lu) dove rimase parroco per 21 anni. Infatti il 16 settembre 1977 l’arcivescovo Giuliano Agresti lo nominò parroco di S. Alessio dove fece il suo ingresso l’8 ottobre subito successivo. È morto giovedì 9 gennaio 2020 nella canonica di S. Alessio (Lu) dove, quindi, ha vissuto per oltre 42 anni.