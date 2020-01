Cronaca



Nasce la guida “Pranzo a scuola… cena a casa”

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:36

Cosa cucinare a cena? Come armonizzare il pranzo a scuola con la cena a casa, differenziando gli ingredienti e utilizzando piatti semplici, ma che favoriscano la conoscenza di gusti nuovi? È proprio per rispondere a queste e ad altre domande che nasce la guida “Pranzo a scuola…cena a casa”, il vademecum informativo per le famiglie, con proposte per il menù serale abbinato ai piatti preparati dal servizio di refezione scolastica e consigli per una sana alimentazione dei bambini e dei ragazzi del territorio.

Il libretto, voluto dall’amministrazione comunale e preparato dall’ufficio scuola, grazie alle ricette e alle informazioni fornite dalla nutrizionista Simona Perseo, e stampato a spese della Del Monte Ristorazione srl, l’azienda che gestisce per conto del Comune di Lucca il servizio mensa, è stato consegnato questa mattina (giovedì 30) ai genitori della commissione mensa e alle bambine e ai bambini della scuola d’infanzia Il Giardino. La guida, che verrà distribuita a tutte le famiglie i cui figli frequentano le scuole primarie e medie del territorio comunale e usufruiscono del servizio mensa, è stata presentata dall’assessora alla scuola, Ilaria Vietina, dalla nutrizionista Simona Perseo, dalla responsabile del servizio mensa della Del Monte Ristorazione, Silvia Quilici, dall’ufficio servizi scolastici e dai commissari mensa.

“Pranzo a scuola…cena a casa” nasce con l’obiettivo di armonizzare pranzo e cena, scuola e casa, attraverso uno strumento nuovo e inedito come la guida, che contiene consigli sulla corretta alimentazione, con particolare riferimento al pasto serale. Di facile consultazione, il libretto propone suggerimenti riguardo alla corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata, con particolare riferimento alla prima colazione, alla merenda e, appunto, alla cena, che si può preparare seguendo le molteplici ricette fornite dalla nutrizionista Perseo e pensate in base alle diverse stagioni.

L’iniziativa è frutto del lavoro e delle indicazioni emerse nelle commissioni mensa: l’equilibrio tra i componenti alimentari, l’alternanza degli alimenti, il rispetto della stagionalità. Il pasto della sera è un momento importante: ci si ritrova tutti insieme, ci si racconta, si programma l’attività del giorno successivo. Ecco perché condividerla con un buon piatto, sano e gustoso, completa la giornata: raccogliere le proposte dei pasti serali che si trovano all’interno della guida può diventare un supporto, una sollecitazione, un piccolo aiuto nella pratica quotidiana e anche un’occasione di scambio con altre famiglie, una condivisione di esperienze. Alla base di tutto, da parte dell’amministrazione comunale, c’è la volontà di mettere al centro l’educazione alimentare e di consolidare ulteriormente il rapporto tra famiglie e scuole, per accompagnare le bambine e i bambini nel loro percorso di crescita e garantire un servizio sempre migliore ai genitori, al personale scolastico, ai cittadini di oggi e di domani.