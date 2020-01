Cronaca



Nasce l'associazione "Pendolari Toscana Nord Ovest"

sabato, 18 gennaio 2020, 18:15

I comitati pendolari Pisa-Lucca, Lucca-Aulla e Viareggio-Pistoia-Firenze si sono uniti e trasformati in associazione, ed in particolare in associazione di promozione sociale dei due comitati pendolari.



"Trasformazione resasi necessaria - dichiara il presidente Michel Rocchiccioli - e non più rinviabile, oltre che per ragioni organizzative, anche in considerazione del fatto che i comitati, in base alla disciplina civilistica, per loro natura hanno scopi "temporanei", una volta raggiunti i quali devono obbligatoriamente sciogliersi".



"I fatti, al contrario, hanno dimostrato che la nostra organizzazione - conclude Rocchiccioli - deve assumere una forma giuridica che le garantisca, innanzitutto stabilità, efficienza e durata nel tempo. Infatti in considerazione delle attuali necessità, sintetizzabili in un costante miglioramento e sviluppo del servizio ferroviario per una maggiore fruibilità da parte dell'utenza - ed al fine di superare il limite anzidetto i due comitati si sono unificati nell'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest (la forma dell'associazione è di promozione sociale operante nell'ambito della promozione dei diritti. D. Lgs. 117/'17, cd. Codice del Terzo Settore)".