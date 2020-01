Cronaca



Raid dei ladri al mercato del Carmine

giovedì, 9 gennaio 2020, 10:56

di barbara ghiselli

Per Ernesto Caiazzo e la moglie Monica Marcone del bar Sole di via Nuova il furto subìto stanotte è il sesto in 13 anni, basterebbe questo a rendere la cosa assurda: "Purtroppo - dice Caiazzo - c'è ben poco da commentare. Siamo amareggiati. La sera questa zona dei bagnetti è, effettivamente, un po' abbandonata, ma il comune aveva messo le videocamere e l'ultima volta i ladri sono stati anche beccati. Il fatto è che non si sa più cosa e come fare".

Colpito dai malviventi anche il negozio di frutta e verdura Ulivi, poco distante, dove è stata, però, infranta solamente la vetrina. Al bar Sole, invece, sono stati trafugati i soldi del fondo cassa e alcune bottiglie di liquori esposte oltre ad altra merce. I ladri hanno utilizzato, per rompere il vetro della porta d'ingresso, un oggetto contundente foderato così da attutire il rumore.

La denuncia è stata presentata questa mattina alla polizia che ha effettuato un sopralluogo e che, adesso, visionerà il filmato.

Foto Ciprian Gheorghita