Mini-conferenze del Gruppo micologico 'Massimiliano Danesi'

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:01

Il Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano (che ha sede in piazza della Stazione a Ponte a Moriano, telefono 0583/492169-962699) presenta una delle attività che contraddistingue il gruppo da vari anni e che prende il via proprio da questa sera lunedì 20 gennaio, ovvero il ciclo di mini-conferenze: “Guarda dove metti i piedi”, che spazia nei settori micologici, storici, dell’ambiente e della natura. Le serate, aperte a tutti i soci e per chi fosse interessato ai vari argomenti, si terranno tutte di lunedì (ore 21) presso la scuola media di Ponte a Moriano in via Volpi (a 100 metri dalla piazza), mentre l’incontro finale del 30 marzo, si svolgerà a Capannori presso la stanza comunale in piazza Aldo Moro.

Ecco il programma di “Guarda dove metti i piedi 2020”, questa sera 20 gennaio, oratore Maurizio Antonetti presenta: “Albatrelli e Tricolore - Il corbezzolo: simbolo del Risorgimento italiano … o verde albero italico … giovanile gonfalon selvaggio …” Nel mese di febbraio il 3 Ivo Poli: “Coltivazione dei frutti antichi della Garfagnana, conservazione e potatura delle piante - … sapori antichi …”; 10 Carlo Farulli: Simbiosi e Coevoluzione - Due modi di evoluzione per cambiare il mondo … sbalorditivo quello che può fare la natura …” ; 17 prof. Gianluca Stefani: “Il Palazzaccio di Marlia - Passaggi di proprietà di una dimora signorile della campagna lucchese tra il secolo XVI e XIX … documenti che fanno storia … “. A marzo il 2 Stefano Pucci: “Esperienze Apuane - La carbonaia e la fornace … un tempo dimenticato …”; 16 Rachele Motta, Carla Reggianini e Maurizio Balli: “Donne e Funghi - Presentazione del libro ‘La via del bosco’ di Long Litt Woon … micologia e narrativa …”; 30 Marco Della Maggiora: “Cantharellus e Craterellus - Quando l’analisi molecolare semplifica l’identificazione … galletti, gallinacci e finferli …”.

Il Gruppo Micologico “M.Danesi” desidera ringraziare pubblicamente gli oratori che hanno dato il loro consenso a questo nuova edizione di “Guarda dove metti i piedi 2020”, come pure ringrazia, nella persona del dirigente scolastico dell’Istituto Didattico Comprensivo Lucca Quinto, tutto il personale docente e non della “Michelangelo Buonarroti” di Ponte a Moriano, per la gentile ospitalità data al gruppo. Un grazie particolare al Comune di Capannori per il patrocinio dell’ultima iniziativa e per la gentile collaborazione.

Per maggiori informazioni, email: micoponte@micoponte.it o visitare il sito: www.micoponte.it.