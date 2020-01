Cronaca



Donna rapinata a Montuolo

sabato, 25 gennaio 2020, 13:46

Stamattina a Montuolo, in via Cima, una donna di circa 70 anni è stata rapinata da un uomo che è poi riuscito a fuggire su un'autovettura bianca in direzione della via Pisana. L'uomo ha tentato di strappare la borsa alla donna che ha resistito all'aggressione, anche se, poi, nella concitazione il borsello contenente 50 euro è caduto dalla borsa ed è stato rubato dall'uomo. Sono in corso indagini della Polizia