Nuove fognature: la traversa prima di via dell'Acquarella a Santa Maria del Giudice dichiarata di uso pubblico

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:38

Partiranno nella prossima estate i lavori per l'estensione della rete fognaria a Santa Maria del Giudice. Per questo motivo, nella giunta comunale delle scorso 9 gennaio è stata approvata la delibera che ha dichiarato l'uso pubblico della traversa prima di via dell'Acquarella ascrivendola al registro delle vie vicinali del Comune di Lucca.

La strada in oggetto misura 260metri in lunghezza per circa 3 metri di larghezza media ed è interessata dalla presenza di un cospicuo numero di abitazioni. In questo modo, pur restando di proprietà privata, con la formalizzazione dell'utilizzo pubblico, l'amministrazione potrà contribuire alla spesa per gli interventi manutentivi e in particolare sarà possibile farvi passare un nuovo tratto di rete fognaria realizzata da Geal spa.

L’intervento rientra nel piano complessivo di estensioni fognarie che, contestualmente e a seguito della realizzazione del collegamento Nozzano Pontetetto, investirà circa 6 milioni di euro di risorse del Comune e di Geal in nuove condutture sia nell’Oltreserchio sia nelle zone urbane.