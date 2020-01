Cronaca



Vola vola vola la Befana...

domenica, 5 gennaio 2020, 19:16

Non poteva mancare il consueto, tradizionale successo tributato ad una manifestazione che è, ormai e a tutti gli effetti, un appuntamento unico nel panorama delle befanate del territorio provinciale. Oggi pomeriggio, infatti, a partire dalle 14, ma già da diverso tempo prima, centinaia di persone, grandi e piccine, si sono ritrovate nel cuore del centro storico in quello che, da sempre, è considerato uno dei 'quartieri' più popolari della città, S. Francesco. E proprio nella omonima piazza c'è stato il solito, immancabile atterraggio della befana volante, aiutata, si fa per dire, nel suo planaggio dai vigili del fuoco della caserma di via Barbantini a S. Marco. Entusiasti, soprattutto, i bambini che non si sono fatti mancare l'opportunità di ricevere le calze con i dolci e le sorprese. Perfetta, come sempre, l'organizzazione del comitato popolare di Piazza San Francesco ormai divenuto il punto di riferimento di molte iniziative risalenti a un tempo che fu. Applausi per tutti e termine della festa all'imbrunire o poco più. Calze e doni anche per gli ospiti delle case per anziani del centro storico.