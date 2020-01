Cronaca



Polstrada, va in pensione l'ispettore Chiocca: il saluto dei colleghi

venerdì, 10 gennaio 2020, 11:23

Dopo 37 anni di servizio, Angelo Chiocca è andato in pensione. Lui, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, è sempre stato la memoria storica della Stradale di Lucca e un punto di riferimento sia per i colleghi che per i tanti cittadini che, in questi anni, hanno avuto necessità di contattare la specialità.

Originario di Lucca, ha iniziato la sua carriera agli albori del 1983 presso il Distaccamento Polstrada di Aulla (MS). Dopo qualche anno è stato trasferito presso la Sezione di Lucca ove ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di Responsabile dell’Ufficio Infortunistica. Si è occupato in prima persona di diffondere tra i ragazzi la cultura della guida sicura, realizzando con successo in vari istituti scolastici della provincia numerosi progetti finalizzati ad accrescere, non solo tra i giovani, la consapevolezza che il guidare è una cosa molto seria.

Ai colleghi che lo hanno voluto salutare prima di andar via, lui ha sottolineato che lascia il servizio attivo, ma il suo cuore rimarrà alla Stradale, aggiungendo che non smetterà mai di sentirsi parte integrante della grande famiglia della Polizia di Stato, per il bellissimo rapporto avuto con i colleghi e che gli ha permesso di servire, con orgoglio, il Paese e i cittadini.