Presentato il bando di gara per il recupero della ex Cavallerizza Ducale

giovedì, 9 gennaio 2020, 17:08

di chiara grassini

Fino a qualche mese fa la ex Cavallerizza ospitava il museo della follia di Vittorio Sgarbi. Ora sarà completamente ristrutturata e trasformata in una palestra per le scuole medie e superiori lucchesi. Costo complessivo 2 milioni e 50 mila euro di cui 1 milione e 87 mila sono stati stanziati dal Miur e 960 mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio (accordo tra Provincia e banca). Che cosa prevede il progetto? Semplice: una palestra principale,una più piccola dedicata al fitness, campi da pallavolo e basket e gli spogliatoi. Questi ultimi saranno raggiungibili sia con le scale che con l' ascensore.



Il fabbricato, di forma rettangolare non é molto grande. Si parla di 27 metri di lunghezza per quanto riguarda il corpo centrale e 15,20 di larghezza. Per poter partecipare al bando indetto dall'amministrazione provinciale e rivolto alle imprese locali, occorre consultare la piattaforma online Start. Chi avrà proposte interessanti basta fissare con gli uffici il sopralluogo. I lavori di restauro dureranno nove mesi e nell'arco di tempo saranno allestiti diversi box cantieristici come quello nella zona tra le mura e il Real Collegio. Che dire? Il bando scadrà il 30 gennaio e l' 11 febbraio sapremo chi si sarà aggiudicata la gara.



Questo è quanto emerso oggi dall'incontro di presentazione a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca.