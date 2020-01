Principio di incendio in Via Michele Rosi

Altri articoli in Cronaca

domenica, 12 gennaio 2020, 15:04

Un incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Via Pisana a Montuolo, dove una macchina Opel Corsa con due donne, è sbandata improvvisamente finendo contro il muro di un'abitazione

sabato, 11 gennaio 2020, 19:26

Movimentata notte alla discoteca-pub Savage di via della Sibolla ad Altopascio. Una coppia di fidanzati, un uomo e una donna, sono rimasti feriti tentando di sedare una lite

sabato, 11 gennaio 2020, 17:38

Beneficenza durante le festività grazie all'impegno dei due punti di vendita Karté di Lucca e Viareggio in collaborazione con la Croce Verde di Lucca di Elisa Ricci

sabato, 11 gennaio 2020, 16:39

Si rinnova anche per il 2020 il rito della benedizione degli animali che, quest'anno, si svolgerà presso la Chiesa di S.Pietro Somaldi anzichè in piazzale Arrigoni come negli anni passati. Il rito sarà officiato dall'Arcivescovo Paolo Giulietti che è stato ben lieto di proseguire quanto svolto precedentemente da Mons.

sabato, 11 gennaio 2020, 13:00

Momenti di paura all'interno della scuola Giovanni Pascoli in piazza S. Maria Bianca per un inizio d'incendio avvenuto in un'aula vuota per l'assenza, oggi, dei ragazzi. Il comune rassicura

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:25

Consegnata questa mattina al Villaggio del Fanciullo la somma di 700 euro, ricavato della manifestazione "Pedala per la Vita", la cui sesta edizione si è tenuta lo scorso primo settembre