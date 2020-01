Cronaca



Ricettazione e porto abusivo d'armi: foglio di via per due campani

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:31

Ieri pomeriggio, in zona Montuolo – Cerasomma, sono stati segnalati e descritti due uomini sospetti che si aggiravano per le vie interne. I due sono stati notati dalla volante proprio mentre salivano su un pullman di linea. Pertanto gli operatori hanno seguito l’autobus fino a piazzale Verdi, dove i sospetti sono scesi, e mentre questi hanno cercato di allontanarsi repentinamente avendo notato la volante che li seguiva, sono stati raggiunti e bloccati dagli operatori.



Da un primo controllo è stato possibile accertare che i due, campani, di 39 e 50 anni, vantavano numerosi precedenti, pertanto sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito il rinvenimento di un coltello, una scatola contenente un orologio da polso usato marca “I Classe” e cinturino in pelle e un PC portatile marca HP 17 all’interno di una borsa in tessuto. Sul salvaschermo del PC appariva la scritta “MARCO” e sullo sfondo un fumetto. Nessuno dei due soggetti era in grado di fornire la password per accedere ai vari programmi, per cui sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di armi.



Inoltre nei loro confronti il questore ha emesso foglio di via obbligatorio per tre anni dalla provincia di Lucca.