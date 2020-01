Rubati due barboncini da un'abitazione a Guamo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:31

Sono stati notati dalla volante proprio mentre salivano su un pullman di linea. Da un primo controllo è stato possibile accertare che i due, campani, di 39 e 50 anni, vantavano numerosi precedenti

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:02

In seguito all'incendio divampato questa notte al colorificio Bevilacqua di San Concordio, il Comune invita i cittadini della zona, nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo, a tenere le finestre chiuse nel caso avvertano odore intenso di fumo

mercoledì, 8 gennaio 2020, 07:27

Un incendio di grosse proporzioni ha devastato, questa notte, il centro colori Bl Distribuzione Srl in via di Mugnano. Il fumo e l'odore di bruciato si sono diffusi anche nel centro storico. Rischi per la salute? (Photogallery by Cip)

martedì, 7 gennaio 2020, 15:23

È iniziato il conto alla rovescia per la partenza di Garby, la nuova raccolta differenziata del centro storico, promossa e organizzata dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambeinte, che interesserà le utenze domestiche e quelle non domestiche assimilate

martedì, 7 gennaio 2020, 15:11

Segnalati alle rispettive prefetture di residenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 20 giovani, tre dei quali minorenni e gli altri di età compresa tra i 18 e i 22 anni, provenienti dalle provincie di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca e, inoltre, a quattro dei suddetti è stata anche ritirata la...

martedì, 7 gennaio 2020, 07:47

Il biglietto targato C 127922 che si è portato a casa un milione di euro, è stato venduto a Lucca nella tabaccheria-ricevitoria di Ilaria e Antonio Trapani in via Ingrillini