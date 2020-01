Cronaca



Scontro con un'auto, camion esce di strada e finisce su un'abitazione: fuga di gas e tre feriti

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:45

di gabriele muratori

Un brutto incidente stradale, che non ha fortunatamente avuto tragiche conseguenze, è avvenuto questa mattina all'alba sulla Via Pesciatina, nel comune di Capannori in frazione di Gragnano, dove un camion che procedeva in direzione Lucca è uscito di strada dopo uno scontro con un'auto che procedeva in senso opposto per poi schiantarsi contro il muro di un'abitazione.

L'impatto non è stato frontale, tanto che i due mezzi, dopo essersi urtati lateralmente, sono appunto finiti fuori strada. Il camion ha centrato in pieno un fabbricato adiacente danneggiando sia parte del muro perimetrale, sia parte dell'impianto del gas provocando una fuga. Subito allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e due ambulanze della croce vede e della misericordia.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, sia per la fuga di gas che per i due mezzi danneggiati, i cui rottami si sono riversati sull'asfalto con lamiere e sostanze oleose, mentre i sanitari hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso i due conducenti più il passeggero dell'auto fortunatamente senza gravi ferite o traumi.

Ai carabinieri e ai vigili il compito di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre naturalmente allo snellimento del traffico per dirottarlo sulle vie secondarie in quanto la Via Pesciatina è rimasta chiusa per alcune ore in quel tratto. Nessun problema per gli abitanti della casa, che comunque è risultata inagibile e sono stati evacuati.