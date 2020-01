Cronaca



Corto circuito in un'aula alla Pascoli, la dirigente rassicura: "Tutto bene, lunedì si riprende regolarmente"

sabato, 11 gennaio 2020, 13:00

Un principio d'incendio è avvenuto questa mattina all'interno della scuola elementare Giovanni Pascoli in piazza Santa Maria Bianca nel centro storico. Si è trattato, presumibilmente, di un corto circuito che ha sprigionato delle fiamme che hanno annerito le pareti di un'aula, vuota, senza, tuttavia, creare eccessivo allarmismo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini e anche l'assessore Celestino Marchini. Sono stati effettuati dei controlli mentre i pochi alunni presenti nella scuola sono stati fatti andare a casa.

"E' stato solamente un corto circuito - spiega la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Dora Pulina - Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno effettuato i controlli e le verifiche. Tutto bene. Anche l'assessore Marchini del comune ci ha garantito massimo supporto. Lunedì la scuola sarà regolarmente aperta".

Alla Pascoli sono quasi due anni che devono essere eseguiti i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, ma i lavori, nonostante i fondi siano già stati stanziati, non sono ancora partiti. Inoltre parte del solaio è puntellata da una impalcatura interna per motivi di sicurezza e i cessi o bagni pubblici sono vetusti. Forse i soldi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sarebbero particolarmente utili, se utilizzati, per restituire a molte scuole cittadine una parvenza di efficienza e una sicurezza effettiva e definitiva.

A. G.