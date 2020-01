Cronaca



Si impicca ad un traliccio a Gattaiola

martedì, 28 gennaio 2020, 13:36

Tragedia questa mattina in via S. Donato a Gattaiola. Un uomo di 57 anni, ormai privo di vita, è stato trovato impiccato ad un traliccio dell'alta tensione. La centrale 118 è stata avvertita dalla polizia alle ore 11.20. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenute l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Sul posto anche i vigili del fuoco.