Smarrito Blue, gatto di un anno e mezzo colore cenere, occhi verdi, pelo lungo

martedì, 28 gennaio 2020, 23:48

Gli amici cinesi Lorenzo e Riccardo, gestori del nuovo Kinki Sushi in via delle Città Gemelle a S. Anna vogliono rassicurare i clienti lucchesi alla luce delle ultime vicende sul virus divampato in Cina

martedì, 28 gennaio 2020, 16:04

I turisti cinesi che ieri sera sono stati fermati nell'area di servizio Serravalle sulla A11 hanno, poi, raggiunto un albergo in periferia a Lucca dove hanno dormito. Intervenuti gli operatori dell'ufficio igiene pubblica. Esami negativi per la cinese ricoverata a Pistoia

martedì, 28 gennaio 2020, 13:44

Maria Talarico è la nuova presidente dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. La nomina di Talarico, che succede a Paolo Cattani

martedì, 28 gennaio 2020, 13:36

Tragedia questa mattina verso le 11.30 in via S. Donato a Gattaiola. Un uomo, ormai privo di vita, è stato trovato impiccato ad un traliccio dell'alta tensione

martedì, 28 gennaio 2020, 12:37

Belle le iniziative portate avanti, quest'anno, dal liceo scientifico Vallisneri in occasione della Giornata della memoria, ieri con il ricordo della Shoah, oggi con quello di via Fani e del rogo dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:54

Il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) ha donato ad una referente dell'amministrazione comunale lucchese 30 coperte che verranno utilizzate per il dormitorio Asp C