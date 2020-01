Cronaca



Trovato con 110 grammi di cocaina, morde e aggredisce i carabinieri: arrestata risorsa marocchina

giovedì, 30 gennaio 2020, 18:14

Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 26 anni, responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento.



Lo straniero, individuato nel corso di un controllo antidroga lungo la via Filettole di Lucca, località particolarmente frequentata da soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti, ha da subito tentato di aggredire i militari nel tentativo di guadagnare la fuga, venendo poi raggiunto e immobilizzato al termine di una colluttazione nella quale i due carabinieri hanno riportato entrambi ferite alle mani da morso e da schiacciamento, giudicate guaribili in 13 giorni. Nel corso della perquisizione, il marocchino è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina, tutto ripartito in dosi, materiale vario atto al confezionamento e allo spaccio, e la somma contante di 1000 euro. Nel corso della sua conduzione in caserma, il marocchino ha danneggiato a calci, nel tentativo di rompere il vetro, il montante dello sportello posteriore dell’auto di servizio.



Questa mattina nel corso del processo, celebratosi con rito direttissimo, il suo legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. Nel frattempo, a seguito della convalida dell’arresto, è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.