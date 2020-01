Cronaca



Va a fuoco appartamento a Monte S. Quirico

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:22

Fiamme in un appartamento a Monte S. Quirico dove, poco dopo le 16, una grossa nube di fumo è fuoriuscita dalla porta e dalle finestre. E' scattato subito l'allarme e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della caserma di via Barbantini. L'abitazione si trova in corrispondenza della via che conduce alla chiesa di Monte S. Quirico, sulla via per S. Alessio. Il transito dei veicoli è stato momentaneamente interrotto per consentire le operazioni di spegnimento. Non ci sono, fortunatamente, feriti. Non si conoscono le cause dell'incendio.