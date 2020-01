Cronaca



Va in pensione il vigile del fuoco Stefano Danti

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:57

Stefano Germano Danti, classe 1960, in forza per molti anni presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca di Via Barbantini, se va in pensione. Danti, dopo il servizio militare nel corpo, ha proseguito il cammino come discontinuo, divenendo poi vigile permanente nel 1983. Nel 1996 viene promosso caporeparto e successivamente capoturno. Con un curriculum di tutto rispetto, Danti ha partecipato, oltre naturalmente alle tante emergenze territoriali, ad una serie di eventi di rilevanza nazionale tra i quali la strage di Via dei Georgofili a Firenze del 1993, il terremoto in Molise del 2002, il terremoto in Abruzzo del 2009, nonché ai terremoti del centro Italia del 2016/2017 giusto per citarne alcuni. Molto apprezzato e stimato dai colleghi per le sue doti umane e professionali, Danti concluderà domani, sabato 1 febbraio, il servizio operativo permanente. A nome di tutti i colleghi del comando provinciale di Lucca, sinceri ed affettuosi auguri.



G. M.