Al Vallisneri non solo Shoah, ma anche la strage di via Fani e l'eccidio di Primavalle

martedì, 28 gennaio 2020, 10:07

di aldo grandi

Non solo Shoah al liceo Vallisneri per celebrare il giorno della memoria. La scuola di S. Anna, infatti, non soltanto ha inaugurato ieri la manifestazione alla presenza delle autorità politiche e amministrative nel ricordo dello sterminio degli ebrei e non solo durante il secondo conflitto mondiale, ma, grazie anche alla sensibilità di alcuni docenti, ha aperto le porte anche ad una memoria che, purtroppo, non sempre riesce a trovare spazio e ascolto nelle rievocazioni istituzionali.

Se ieri pomeriggio, come era stato programmato, i ragazzi hanno assistito, tra l'altro, anche alla proiezione del documentario sulla vita dell'allenatore ebreo ungherese Ernő Egri Erbstein ex tecnico della Lucchese e deceduto nella tragedia di Superga, questa mattina è stata la volta di Giovanni Ricci, figlio di Domenico, l'autista di Aldo Moro trucidato a Via Fani il 16 marzo 1978, presidente dell'associazione Caduti di via Fani e di Giampaolo Mattei, sopravvissuto alla strage di Primavalle messa a segno da alcuni esponenti di Potere Operaio a Roma nel 1973.

Il giorno della memoria non può essere soltanto quello in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto, ma dovrebbe essere allargato anche a tutti quei morti la cui memoria, per un motivo o per l'altro, è stata più volte dimenticata e, spesso, volutamente, per via di quelle strumentalizzazioni che, sovente, la politica riserva alle vicende della vita. Bene, quindi, ha fatto la dirigente scolastica del Vallisneri ad approvare l'iniziativa che ha consentito ai ragazzi sia di avere uno squarcio, il solito, tutti gli anni, sll'indimenticabile tragico destino degli ebrei, ma anche di apprendere, dalla diretta voce di due dei suoi involontari e sfortunati protagonisti, storie e vicissitudini che troppo spesso si fa finta di non voler rammentare.

Noi ci siamo imbattuti nella strage di via Fani molti anni fa, quando vivevamo a Roma, nel 1978 quartiere Prati. Ricordiamo per filo e per segno il periodo successivo alla strage e il clima che si respirava a Roma.