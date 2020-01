Cronaca



11 nuovi rappresentanti per le partecipate del comune di Lucca

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:31

L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per individuare i nuovi rappresentanti del comune di Lucca negli organi di governo di enti, aziende e istituzioni partecipate dall'ente. Si tratta di due consiglieri di amministrazione e due componenti del collegio sindacale di durata triennale con incarico remunerato di Sistema Ambiente spa, un revisore unico di durata triennale e incarico remunerato per Lucca Crea srl, tre componenti del consiglio di amministrazione di Lucca Holding Servizi spa con durata triennale e incarico remunerato, un revisore unico di durata triennale e incarico remunerato per l'Azienda pubblica di servizi alla persona Carlo Del Prete e due consiglieri di amministrazione di durata quinquennale e compenso gratuito per la Fondazione Antica Zecca di Lucca.

L'avviso e il modello di domanda di candidatura sono disponibili sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.lucca.it secondo il percorso: bandi di gara e avvisi > altri avvisi.

Le candidature consegnate a mano al protocollo del Comune, inviate per posta o pec comune.lucca@postacert.toscana.it per le posizioni di Sistema Ambiente spa, Lucca Crea srl e Lucca Holding Servizi dovranno pervenire entro il 15 marzo 2020. La candidatura per revisore unico di ASP Carlo Del Prete dovrà pervenire entro il termine di 15 giorni precedenti la scadenza dell'incarico attuale (che finisce il 26 aprile 2020), quelle per consiglieri della Fondazione Antica Zecca di Lucca entro il termine di 15 giorni precedenti la scadenza degli incarichi attuale (che terminano il 19 ottobre 2020).