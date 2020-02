Cronaca



17 anni, spacciava eroina: preso dalla polizia un mercante di morte

lunedì, 3 febbraio 2020, 10:10

Incubo eroina per i giovani lucchesi e per le loro famiglie. Ieri pomeriggio, a Balbano, le Volanti hanno arrestato uno spacciatore tunisino di 17 anni. Mentre stavano percorrendo le strade interne, durante l’ordinario controllo del territorio, gli operatori hanno notato un ragazzo entrare in un sentiero nella boscaglia, che non aveva l’aria di un escursionista.

Insospettiti, hanno deciso di seguirlo a piedi senza farsi vedere sfruttando la vegetazione, fino a quando l’uomo ha raggiunto un ragazzo seduto su una panca di fortuna con il quale ha cominciato a parlare.

Una volta capito che si trattava di spaccio, gli agenti sono usciti allo scoperto, ma il ragazzo tunisino ha cominciato a fuggire nella boscaglia per oltre 100 metri fino a quando gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, nonostante tentasse di scalciare per sfuggire.

Il ragazzo aveva con sé 27 grammi di eroina, mentre sul posto vi erano un bilancino, un trincetto e buste di nylon per la preparazione delle dosi.

Al termine delle operazioni il minorenne è stato tradotto nel carcere minorile di Firenze.