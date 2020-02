Cronaca



Al via l'installazione di Garby: il nuovo servizio di raccolta differenziata partirà il 9 marzo

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:08

Sono iniziate questa mattina le installazioni delle prime Garby, le isole fuori terra che rivoluzioneranno la raccolta differenziata del centro storico lucchese, garantendo ancora più decoro e pulizia. Le operazioni sono partite da piazza Sant'Alessandro, nel vicolo di fronte alla chiesa di San Cristoforo, in corte Bertolini e corte del Biancone e proseguiranno nei prossimi giorni. Come già dichiarato dalla dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini, la posizione dei Garby non è immutabile. Inizialmente, infatti, è previsto un periodo di sperimentazione durante il quale valutare le eventuali modifiche e accogliere le istanze, i suggerimenti e le segnalazioni della cittadinanza.

L'entrata in funzione dei Garby è fissata per lunedì 9 marzo. C'è tempo fino al 29 febbraio per ritirare la nuova tessera, indispensabile per far funzionare le nuove isole fuori terra e quelle interrate già esistenti. Dopo quella data, Sistema Ambiente spedirà le tessere direttamente a casa delle utenze domestiche e non domestiche assimilate, addebitando il costo dell'invio nella prima bolletta utile. Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/la-nuova-raccolta-differenziata-nel-centro-storico/