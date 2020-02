All'ospedale "San Luca" di Lucca si è svolta la messa di San Biagio

Altri articoli in Cronaca

domenica, 2 febbraio 2020, 12:16

Ormai è diventata un'abitudine: il parco fluviale ridotto ad una discarica dai soliti disgraziati che, probabilmente, abbandonano i sacchetti di rifiuti per non pagare la tassa Rsu. Il fatto è che lo spettacolo è vergognoso

domenica, 2 febbraio 2020, 11:53

Sono cascati 30 centimetri di cornicione 40 giorni fa dalla facciata di Palazzo Pretorio. Quanti mesi ci vorranno per rimuovere questo schifo dalla piazza più bella della città?

sabato, 1 febbraio 2020, 13:44

Il tunisino tratto in arresto si trova al momento detenuto presso la casa circondariale di Lucca

sabato, 1 febbraio 2020, 12:50

I massimi esperti di diagnosi e cura dei tumori dell’orofaringe, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, al Grand Hotel Guinigi nell’ambito del 21esimo congresso nazionale dell’Associazione Ospedaliera Italia Centromeridionale Otorinolaringoiatrica (AOICO)

sabato, 1 febbraio 2020, 11:35

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato in concorso, quattro giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, studenti, incensurati e residenti a Lucca

sabato, 1 febbraio 2020, 09:26

Un brutto incidente è accaduto questa mattina alle 8.30 in viale Giusti sulla circonvallazione, dove un incidente tra un'automobile e un' ape piaggio ha provocato il ferimento del conducente di quest'ultima, il quale è stato sbalzato fuori nell'impatto