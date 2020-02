Ancora una festosa invasione di supereroi in pediatria a Lucca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 8 febbraio 2020, 15:04

Gli incontri di formazione previsti si terranno presso l’Istituto Comprensivo di Altopascio (Lucca)

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:28

Hanno saputo trasmettere emozioni, le stesse che, a distanza di tempo, dicono di provare ancora e che li hanno resi più sensibili e attenti alle varie forme di discriminazione del passato e del presente

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:11

Stamattina una signora ha subito una truffa con la classica tecnica del finto avvocato. La tecnica funziona in questo modo: I truffatori contattano la vittima, solitamente su una linea telefonica fissa, e le fanno credere che un suo prossimo congiunto è stato coinvolto in un incidente e che l'assicurazione è...

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:00

Il comune, in fase di verifica finale degli interventi, ha contestato alla società agricola Terra Uomini e Ambiente i lavori, in quanto presentano delle difformità rispetto al progetto oggetto dell'appalto

giovedì, 6 febbraio 2020, 16:34

L'allarme è scattato poco dopo le 15 in un'abitazione di via del Brennero in zona San Pietro a Vico, posta in una corte poco dopo la rotonda con Via Dianda in direzione Ponte a Moriano

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:38

Un nuovo servizio integrato di riabilitazione cardiologica, respiratoria, neuro-motoria e dell'età evolutiva al Centro di Sanità Solidale degli "Amici del Cuore" di Lucca