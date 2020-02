Cronaca



Cessi alla turca per i bimbi della Pascoli e la Fondazione Carilucca spende 60 milioni per la ex manifattura

lunedì, 10 febbraio 2020, 10:47

Quella che è considerata la migliore scuola elementare di Lucca, la Giovanni Pascoli di piazza S. Maria Bianca, conserva ancora una reliquia del passato: i cessi alla turca per i maschietti che, così, imparano a fare... centro. E' una vergogna, a nostro avviso, che in una città e in una scuola che si vantano di essere all'avanguardia per il sociale e la cultura, i cessi per gli alunni delle elementari, per i maschi ovviamente, siano ancora come mezzo secolo fa. Niente è cambiato e nessuno, evidentemente, ha mai avvertito il bisogno di sostituire i bagni attuali con qualcosa di più decente, ma, soprattutto, più funzionale e facile da utilizzare.

A proposito, ma i dirigenti e gli insegnanti hanno anche loro i cessi alla turca?

Infine ci domandiamo, alla vigilia della conferenza stampa con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca annuncerà la spesa di 60 milioni di euro per la ristrutturazione (sic!) della ex manifattura tabacchi, se una piccola, minuscola parte di quel denaro può essere speso per rifare i cessi alla Pascoli. O, forse, è più importante il nuovo polo abitativo e commerciale che si vuole realizzare in quel di Piazzale Verdi?

Noi i bambini lucchesi nei cessi alla turca non ce li manderemmo mai, in fondo una tazza da cesso si può anche ricevere in beneficenza o tramite una sottoscrizione, ma quello schifo che vedete in foto, per favore, rimuovetelo che è da sesto mondo.

Aldo Grandi