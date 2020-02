Cronaca



Coronavirus, allestito presidio di filtraggio all'esterno del San Luca

martedì, 25 febbraio 2020, 13:03

di gabriele muratori

È stato allestito dai volontari della Protezione Civile delle Misericordie Lucchesi, ieri sera, all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca, il presidio di filtraggio per accogliere in via preventiva eventuali casi sospetti in relazione all'epidemia del Coronavirus che sta allarmando il nostro paese. Alcune tende pneumatiche, in uso per le maxi emergenze della protezione civile, sono state quindi montate per visitare, prima dell'accesso al triage interno dell'ospedale, pazienti con sintomi dovuti a problemi respiratori e/o influenzali particolari che possano destare sospetti. Una misura ovviamente necessaria e cautelativa, realizzata in collaborazione tra Federazione Misericordie toscane con le aziende Asl locali per supportare la situazione legata al Covid-19