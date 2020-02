Cronaca



Coronavirus: l'amministrazione comunale incontra cittadini e categorie economiche

mercoledì, 26 febbraio 2020, 15:06

L'amministrazione comunale promuove due incontri, con i cittadini e le categorie economiche, sul Coronavirus e i suoi effetti sul territorio.

Sabato prossimo 29 febbraio, dalle 10 alle 12 nel complesso di San Micheletto, insieme all'Azienda USL Toscana nord ovest, è in programma un incontro rivolto ai cittadini, per informarli in maniera corretta e qualificata sul virus e sui comportamenti corretti da assumere in maniera preventiva. Interverranno il dottor Sauro Luchi, primario dell'Unità operativa complessa “Malattie infettive”; il dottor Alberto Vitolo, medico di famiglia e referente direttore di zona del Dipartimento di Medicina Generale e il dottor Gregorio Loprieno ... Modererà il dottor Marco Farnè, direttore dell'Unità operativa complessa “Cure primarie”. L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini gli strumenti utili ad orientarsi su un problema oggetto di grande apprensione e attenzione mediatica, ma anche di ripetuti atteggiamenti allarmistici, nutriti da numerose fake news.

Il sindaco in questi giorni sta seguendo in prima persona e in maniera costante l'evolversi della situazione in Toscana: dopo le riunioni di ieri con l'Azienda USL Toscana nord ovest e con la Regione Toscana, per domani pomeriggio (27 febbraio) ha convocato l'assemblea zonale dei sindaci, in modo da coordinare l'azione di tutte le amministrazioni comunali della piana di Lucca.

Lunedì prossimo, 2 marzo, è in programma un appuntamento dedicato in maniera specifica alle categorie economiche, per un approfondimento sul tema e per affrontare in maniera coordinata l'emergenza sanitaria ed economica sul territorio.