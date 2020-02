Cronaca



Coronavirus, Luccasenzabarriere sospende i propri servizi

martedì, 25 febbraio 2020, 16:18

L’Associazione Luccasenzabarriere comunica che a seguito della diffusione dell’influenza COVID-19 (meglio conosciuta come Coronavirus) in Toscana, ha optato per la temporanea sospensione dei propri servizi. L’attività riprenderà, come verrà tempestivamente comunicato, non appena la situazione si sarà normalizzata.