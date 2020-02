Cronaca



Coronavirus, scuole aperte in tutta la Toscana

lunedì, 24 febbraio 2020, 23:06

Secondo quanto indicato dal Governo, dai Ministeri e dalla Regione Toscana, condiviso questa sera dai sindaci, dai prefetti e dai presidenti di provincia toscani riuniti a Firenze, tutte le scuole della Regione resteranno aperte in quanto allo stato attuale non esistono motivi per emanare ordinanze di chiusura.



Le autorità sanitarie e i sindaci toscani stanno monitorando la situazione e aggiorneranno tempestivamente i cittadini qualora fossero attuati nuovi provvedimenti.

Si ricorda che:



Il numero attivato dalla Asl Toscana nord ovest è lo 050-954444 (dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica), a

cui rispondono medici della sanità pubblica.



Questo numero è solo per la segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Covid-19 e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni.



Per informazioni e chiarimenti, invece, si può far riferimento al numero verde istituito dalla Regione: 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15.



Sempre per avere informazioni, i cittadini possono rivolgersi al numero verde istituito dal Ministero: 1500, attivo 24 ore su 24.