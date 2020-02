Coronavirus: su Noi Tv una trasmissione con consigli e indicazioni degli esperti

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 17 febbraio 2020, 10:45

Cambia il vertice del comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana. Domenica si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei vertici dell'associazione che hanno determinato il cambio della guardia dopo i tanti anni di presidenza di Enzo Fasano

lunedì, 17 febbraio 2020, 08:25

L'organizzazione sindacale Cub Trasporti ha protocollato in prefettura una richiesta di incontro su salute e sicurezza di lavoratori e utenti nel trasporto pubblico locale

domenica, 16 febbraio 2020, 10:44

Servizio notturno interforze di controllo nel centro storico per prevenire i fenomeni legati al consumo di alcol e di droghe nei giovanissimi: ne emerge un quadro sconfortante

sabato, 15 febbraio 2020, 12:49

Sul caso dell'incidente avvenuto giovedì di fronte all'istituto Agrario di Mutigliano - dove uno studente quattordicenne è stato investito dal bus in arrivo - i sindacati optano per la linea dura

sabato, 15 febbraio 2020, 10:51

Nella giornata di ieri, la polizia ha denunciato in stato di libertà un uomo, M. C, abitante in provincia di La Spezia, per truffa, false attestazioni sulla propria identità, sostituzione di persona e inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca

venerdì, 14 febbraio 2020, 17:36

Dopo la Giovanni Pascoli, scuola modello del centro storico, ecco qua che anche la elementare Ferdinando Martini, fiore all'occhiello della prima periferia a S. Marco, possiede i cessi alla turca per i suoi alunni