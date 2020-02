Disabilità e accessibilità: la Fondazione Bml a Vienna con la pedana sensoriale per sordi

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 19 febbraio 2020, 14:36

I nostri lettori sanno che amiamo l'ironia e, così, ci inviano le immagini che trovano per strada: stamattina un materasso abbandonato in via del Giardino Botanico e, da tempo, una buca che nessuno copre. Mancano ingegneri a palazzo dei Bradipi?

mercoledì, 19 febbraio 2020, 14:36

Non erano mostri, come furono dipinti, i due ragazzi sorpresi a indossare divise militari delle SS: il Gip tribunale di Bologna ha disposto l'archiviazione del procedimento

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:56

E' stata l'impresa edile "Giacchini Giuseppe srl" di Ponte all'Ania (Barga) ad aggiudicarsi l'appalto per il recupero della ex Cavallerizza Ducale, adiacente al Real Collegio, in via della Cavallerizza, a Lucca, dove la Provincia realizzerà una palestra che potrà essere utilizzata sia dalle scuole superiori del centro storico, sia dalle...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:44

Tranquilli, a Lucca nessuno tocchi Tenucci: a parte le battute, il negozio di Carlo Tenucci in via Beccheria - l'unico Tenucci - c'è e ci sarà e Umberto ha soltanto cambiato... partner

martedì, 18 febbraio 2020, 19:27

Orari diversificati per l'uscita degli studenti della scuola media e dell'istituto Busdraghi e regolamentazione degli accessi. In prospettiva parcheggio per tutti i bus del Tpl nei pressi del cimitero. Queste le soluzioni, già prospettate dall'amministrazione comunale, che sono state condivise stamani nella riunione a palazzo Orsetti

martedì, 18 febbraio 2020, 14:17

D'ora in avanti le persone ipo e non vedenti che si muovono in città, ma anche coloro che visitano Lucca come turisti, avranno a disposizione uno strumento in più per muoversi liberamente