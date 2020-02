Cronaca



Donazione del sangue: “L’allarme Coronavirus non scoraggi i donatori”

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:34

di gabriele muratori

Il Consiglio Provinciale Fratres di Lucca dei donatori di sangue, a seguito della situazione Coronavirus che in questi giorni imperversa in Italia, intende rivolgersi a tutti i donatori di sangue attivi su territorio, comunicando loro che non sussistono particolari problemi per recarsi presso il centro trasfusionale per effettuare la donazione di sangue.

"Le notizie che ad oggi continuano a girare sui social, non fanno altro che creare un allarme ingiustificato e che potrebbe portare ad un rallentamento nelle donazioni" – riferisce il presidente dei Fratres Provinciale, Gino Donati – "Ciò rischia di portare a serie conseguenze sull'efficienza del sistema sanitario, così come afferma anche l'assessore regionale Stefania Saccardi. "Non c'è nessun allarme Coronavirus per il sistema sangue toscano" – sostiene Saccardi – "I donatori devono comportarsi come sempre, seguendo semplicemente il fondamentale criterio dell'auto-sospensione dalla donazione in caso di sintomi da raffreddamento e febbre o altri sintomi simili".

"Il consiglio provinciale Fratres, fa suo questo criterio" – continua Donati – "Invitando tutti quanti, sia i donatori che i gruppi, ad informarsi solo da fonti ufficiali, continuando nella donazione per evitare che ingiustificati allarmismi abbiano conseguenze ben più gravi del dovuto, come il mancato supporto trasfusionale alle attività sanitarie. Ci atteniamo scrupolosamente al principio di massima precauzione, ma è importante ribadire che il nostro sistema trasfusionale è sicuro e di qualità".

Il consiglio provinciale invita quindi tutti i donatori che sono nelle condizioni ideali per donare (buona salute, decorrenza del termine dall'ultima donazione), a recarsi presso il proprio centro trasfusionale di riferimento territoriale per effettuare la donazione. "Unica precauzione integrativa richiesta con questa situazione" – conclude sempre Donati – "Sarà quella di doversi lavare le mani con il disinfettante, sia all'ingresso che all'uscita dal nosocomio (precauzione elementare), senza nessun timore in quanto come detto la donazione è sicura".