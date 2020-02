In casa droga e donna aggredita: tunisino in manette

Altri articoli in Cronaca

sabato, 1 febbraio 2020, 12:50

I massimi esperti di diagnosi e cura dei tumori dell’orofaringe, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, al Grand Hotel Guinigi nell’ambito del 21esimo congresso nazionale dell’Associazione Ospedaliera Italia Centromeridionale Otorinolaringoiatrica (AOICO)

sabato, 1 febbraio 2020, 11:35

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato in concorso, quattro giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, studenti, incensurati e residenti a Lucca

sabato, 1 febbraio 2020, 09:26

Un brutto incidente è accaduto questa mattina alle 8.30 in viale Giusti sulla circonvallazione, dove un incidente tra un'automobile e un' ape piaggio ha provocato il ferimento del conducente di quest'ultima, il quale è stato sbalzato fuori nell'impatto

venerdì, 31 gennaio 2020, 20:26

Una task force regionale, pagine dedicate al coronavirus sul sito della Regione. E l'immediata attivazione di un'indagine epidemiologica, perché i due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma hanno soggiornato due giorni a Firenze. Queste le novità da parte della Regione per quanto riguarda il coronavirus

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:57

Stefano Germano Danti, classe 1960, in forza per molti anni presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca di Via Barbantini, se va in pensione

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:31

L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per individuare i nuovi rappresentanti del comune di Lucca negli organi di governo di enti, aziende e istituzioni partecipate dall'ente