Cronaca



Fabio Bocca nuovo presidente della Croce Rossa di Lucca

lunedì, 17 febbraio 2020, 10:45

Cambia il vertice del comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana. Domenica (16 febbraio) si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei vertici dell'associazione che hanno determinato il cambio della guardia dopo i tanti anni di presidenza di Enzo Fasano.



Il nuovo numero uno della Cri lucchese è il giovane arbitro 34enne Fabio Bocca che ha raccolto 125 voti e sarà affiancato da un team fatto interamente da giovani consiglieri. Una giornata storica per i volontari e il nuovo team della Croce Rossa che dovranno da subito rimboccarsi le maniche, soprattutto in vista del trasferimento nella nuova sede in via di Tiglio.

"Un grosso, grossissimo 'in bocca al lupo' al nuovo Presidente della Cri di Lucca - scrive Fasano - In bocca al lupo soprattutto al nostro comitato".