Festa di carnevale della parrocchia del centro storico: un bel momento di allegria e condivisione per la comunità

sabato, 22 febbraio 2020, 17:10

Si è riunita oggi l'unità di crisi aziendale, formata dalla Direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”

sabato, 22 febbraio 2020, 15:13

Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commentando quanto sta accadendo in Lombardia

sabato, 22 febbraio 2020, 14:50

Si avvicina la data di entrata in funzione di Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, promosso dal comune di Lucca e da Sistema Ambiente

sabato, 22 febbraio 2020, 13:01

Intervistato e non è la prima volta, da Mariella Bonacci per Toscana Tv, il giornalista non è stato mandato in onda perché il suo linguaggio è offensivo e non educato

sabato, 22 febbraio 2020, 09:43

E' una dittatura globalizzata senza vergogna e colorata di rosso: per un video ironico e innocente dell'aprile 2017 YouTube ha oscurato per sette giorni la possibilità di caricare video sui nostri giornali. Chi è il delatore?

sabato, 22 febbraio 2020, 09:29

In una serata malinconica e con solo sei commensali, le Gazzette hanno voluto fare compagnia e manifestare solidarietà agli amici Lorenzo, Riccardo, Sophia, Davide del Kinki Sushi di S. Anna