Fuga di gas metano, esplode una villetta disabitata a Pontetetto

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:24

di gabriele muratori

Momenti di paura oggi pomeriggio in via Santeschi al civico 388 a causa di una esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina a due piani fortunatamente disabitata per la morte, avvenuta qualche mese fa, del proprietario. Il botto è stato tremendo e ha suscitato apprensione tra gli abitanti della zona. Molti pezzi di calcinaccio sono finiti a destra e a manca, ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 15. La casa era disabitata da tempo, ma il sopralluogo dei vigili del fuoco, del personale Gesam e della Geal, ha permesso di appurare che il contatore del gas metano era aperto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato una prima, sommaria indagine e un'ambulanza della Misericordia, ma, fortunatamente, non ce n'è stato bisogno. E' stata impiegata anche una squadra cinofila per fiutare persone eventualmente rimaste sotto le macerie, ma il risultato è stato negativo. E' stato anche utilizzato un drone per le riprese dall'alto così da avere una visuale più ampia.

