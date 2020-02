Cronaca



Grave studente investito da un autobus a Mutigliano

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:14

di gabriele muratori

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina all'uscita della scuola superiore a Mutigliano, dove uno studente di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato messo sotto da un autobus, nel piazzale, che stava facendo manovra.

Il ragazzo, infatti, è stato preso in pieno dal bus e le sue gambe sono state purtroppo calpestate da una ruota anteriore di quest'ultimo. Una brutta scena accaduto sotto gli occhi di molti alunni e genitori.

Immediatamente è stata contattata la centrale operativa del 118 Alta Toscana la quale ha inviato in codice rosso l'ambulanza della Misericordia di Lucca assieme all'auto medica del Campo di Marte.

Giunti sul posto in contemporanea, i vigili del fuoco, che per mezzo di alcuni martinetti idraulici e varie attrezzature, hanno provveduto a sollevare il bus per riuscire ad estrarre il ragazzo ferito. In poco tempo, il giovane è stato estratto ed è stato affidato alle cure dei sanitari che nel frattempo hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso della Regione Toscana per il veloce trasferimento presso il centro politraumi di Cisanello.

L'elicottero è atterrato nel campo sportivo del paese ed il giovane è stato appunto trasportato a Pisa, cosciente fortunatamente, ma in gravi condizioni e fortemente sotto choc. Sul posto anche la polizia municipale per snellire il traffico e prendere i rilievi dell'incidente.