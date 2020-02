Grossi (Confindustria) ricorda Giuseppe Mennucci: "Esempio di industriosità"

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 febbraio 2020, 14:12

In tutte le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stato attivato in maniera preliminare un pre-triage per le persone che provengono dalle zone a rischio e che presentano sintomi come febbre, tosse e malattie respiratorie acute, che vengono così indirizzate ad un percorso dedicato

martedì, 25 febbraio 2020, 13:54

Sono due casi sospetti di coronavirus in Toscana, un uomo fiorentino, in cura presso un ospedale del capoluogo di regione, e un uomo di Pescia, ricoverato al San Jacopo di Pistoia, nel reparto malattie infettive

martedì, 25 febbraio 2020, 13:28

Rimandata a data da destinarsi la manifestazione LuccAnziani, la tre-giorni dedicata alla terza e quarta età con analisi del sangue, visite mediche, consulenze e check-up gratuiti

martedì, 25 febbraio 2020, 13:06

A due anni dalla scomparsa avvenuta il 26 febbraio 2018, proprio il 26 febbraio si vuole ricordare la figura dell’artista lucchese, lo scultore e pittore lucchese Marzio Tinti di cui le sue opere sono state esposte in molte gallerie italiane ed estere e risultano anche in collezioni private di tutto...

martedì, 25 febbraio 2020, 13:03

È stato allestito dai volontari della Protezione Civile delle Misericordie Lucchesi, ieri sera, all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca, il presidio di filtraggio per accogliere in via preventiva eventuali casi sospetti in relazione all'epidemia del Coronavirus che sta allarmando il nostro paese

martedì, 25 febbraio 2020, 11:02

Supermercati presi d'assalto, italiani considerati, a tutti gli effetti, degli appestati, milanesi terun banditi ovunque: la psicosi dilaga, ma mai come adesso sarebbe necessario evitare crisi di panico. O sarà la catastrofe