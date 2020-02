Cronaca



Il cane della polizia Eviva nelle scuole in cerca di droga

mercoledì, 26 febbraio 2020, 15:34

Questa mattina, presso tre istituti scolastici superiori di Lucca, si è svolto un servizio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga della polizia.

In diverse classi gli studenti sono stati "annusati" dal cane Eviva. Nei primi due istituti scolastici non è stato segnalato nessun ragazzo. Nel ultimo istituto, invece, l'unità cinofila ha segnalato come positivi due ragazzi di due classi distinte.

Entrambi i ragazzi sono stati perquisiti dai poliziotti, ma con esito negativo. Hanno dichiarato di essere stati vicino a ragazzi che fumavano.