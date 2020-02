Il consiglio provinciale approva la costituzione delle commissioni consiliari da subito operativo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 26 febbraio 2020, 10:32

Stanotte, nel parcheggio dei campi di calcio di San Cassiano a Vico, è esploso un ordigno. L'esplosione non ha causato danni a persone o cose. I vigili del fuoco e gli investigatori hanno appurato che si tratta si un ordigno rudimentale e stanno indagando sulle ragioni del gesto e sul...

martedì, 25 febbraio 2020, 18:30

Il presidente della Giunta regionale Enrico Rossi, insieme all'assessore alla salute Stefania Saccardi e al presidente dell'Anci Matteo Biffoni, ha incontrato i sindaci toscani, convocati da Anci, ed ha fatto con loro il punto sulla situazione attuale, illustrando le decisioni condivise e l'esito della teleconferenza avuta questa mattina con...

martedì, 25 febbraio 2020, 16:18

L’Associazione Luccasenzabarriere comunica che a seguito della diffusione dell’influenza COVID-19 (meglio conosciuta come Coronavirus) in Toscana, ha optato per la temporanea sospensione dei propri servizi. L’attività riprenderà, come verrà tempestivamente comunicato, non appena la situazione si sarà normalizzata

martedì, 25 febbraio 2020, 15:34

Il sistema di sosta così istituito è temporaneo e serve al completamento del cantiere al sottopasso e rotatoria di Porta Sant'Anna. Avrà la durata di circa due mesi

martedì, 25 febbraio 2020, 15:11

La lotta contro il Coronavirus sta scatenando, in tutta la penisola, vere e proprie manifestazioni di psicosi collettiva: l'ultimo atto si è consumato stamane su un treno regionale che stava compiendo la tratta Lucca - Pisa

martedì, 25 febbraio 2020, 14:12

In tutte le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stato attivato in maniera preliminare un pre-triage per le persone che provengono dalle zone a rischio e che presentano sintomi come febbre, tosse e malattie respiratorie acute, che vengono così indirizzate ad un percorso dedicato