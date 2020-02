Illustrato il progetto polizia di prossimità all'auditorium di Sant'Anna

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:45

Un percorso condiviso con i donatori di sangue per il miglioramento del servizio trasfusionale, con l’obiettivo primario di incrementare le donazioni

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:13

Marco Santi Guerrieri, presidente della Libera Associazione Cittadina "Lucca Ti Voglio bene", assieme ai proprietari del forno Casali, hanno costituito il comitato “San Simone NO GARBY“

venerdì, 21 febbraio 2020, 14:42

In merito alla notizia riportata da diversi organi d’informazione del paziente pistoiese che vorrebbe operarsi alla casa di cura Barbantini di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce che questa struttura, come le altre private accreditate, opera in esecuzione di accordi contrattuali e quindi in limiti di budget predefiniti

venerdì, 21 febbraio 2020, 11:52

Gli avvocati di Antonio Caturano, il ragazzo che travolse e uccise Andrea Lucchesi, 21 anni, di Pontetetto, hanno chiesto il rito abbreviato

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:41

Il viaggio-studio è durato dall’11 al 15 febbraio, ma la sua preparazione, lunga e meticolosa, è iniziata sin dall’estate scorsa con l’aggiornamento, alla Summer School di Rispescia (GR), dei 24 docenti che, in ambito regionale, hanno aderito, con la propria scuola, al progetto

giovedì, 20 febbraio 2020, 17:56

Una iniziativa pubblica per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'abbandono dei mozziconi di sigaretta per terra è quella che si svolgerà domenica prossima (23 febbraio) in centro storico a Lucca, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Rotaract Lucca, nell'ambito del progetto “SalvAmare – perché non abbiamo un pianeta B”