Cronaca



Intossicazione da monossido di carbonio: tre persone in ospedale

giovedì, 6 febbraio 2020, 16:34

L'allarme è scattato poco dopo le 15 in via del Brennero, dove tre autoambulanze più l'automedica del 118 sono intervenute per soccorrere tre persone a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Gabri. Muta.