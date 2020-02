La famiglia del sovrintendente Alessandro De Bellis dona un defibrillatore alla Stradale

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:34

Il consiglio provinciale Fratres di Lucca dei donatori di sangue, a seguito della situazione Coronavirus che in questi giorni imperversa in Italia, intende rivolgersi a tutti i donatori di sangue attivi su territorio, comunicando loro che non sussistono particolari problemi per recarsi presso il centro trasfusionale per effettuare la donazione...

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:37

Si chiama “Intorno all’8 marzo” il programma di appuntamenti organizzato dal comune di Lucca, assessorato alle Politiche di Genere, con la collaborazione di tanti enti e associazioni del territorio per la Giornata internazionale della donna e rivolto all’approfondimento di molte aree tematiche

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:32

Chi non ha ancora ritirato la nuova tessera è invitato a farlo entro e non oltre il 29 febbraio. Dopo quella data, infatti, Sistema Ambiente spedirà a casa la tessera addebitando il costo dell'invio in bolletta

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:33

Abbiamo scaricato il video dell'intervista non mandata in onda da Toscana Tv e noi la riproponiamo ai lettori in due parti. Ecco la prima. Giudicate voi

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:33

Uno è un ragazzo di 22 anni della provincia di Siena, giocatore della Pianese. Il secondo caso è un signore di 44 anni, che risiede a Torre del Lago e lavora a Vo Euganeo (comune del Veneto che fa parte delle zone a rischio)

giovedì, 27 febbraio 2020, 10:07

Sta per partire un percorso di formazione e riflessione che, sulla scia degli insegnamenti pronunciati da Papa Francesco nell’enciclica «Laudato si’», da cui l’iniziativa prende nome, si pone l’obiettivo di sensibilizzare tutti coloro che intendono acquisire conoscenza e strumenti per impegnarsi nel campo sociale e politico all’insegna del «bene comune»