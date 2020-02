Cronaca



Luci accese nella notte dentro la scuola "Alighieri" di Piazzale Verdi: ci saranno mica i fantasmi?

lunedì, 10 febbraio 2020, 10:44

di gabriele muratori

"A cosa servono le luci accese nelle ore notturne e nei giorni festivi all'interno della scuola primaria Alighieri di Piazzale Verdi? Quale sarebbe il motivo di queste accensioni se dentro la scuola non c'è nessuno? Sono lasciate accese per qualche ragione o per semplice dimenticanza?". Questo è quanto si chiede una coppia di lettori del nostro quotidiano, che abitando nei pressi della zona, e trovandosi a rincasare spesso in tarda serata, ci raccontano, con tanto di fotografie, che si possono notare molte volte una serie di luci accese all'interno della scuola primaria "Dante Alighieri" in Piazzale Verdi, e sempre nelle ore notturne. "Salvo legittime motivazioni, perché non evitare questo inutile consumo di corrente elettrica?". Uno spreco che poi naturalmente ricade su noi cittadini" – conclude la coppia, che allega una serie di foto scattate domenica sera.