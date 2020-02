Lutto per la scomparsa di Maria Paola Bianchini

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:34

Si è spento ieri pomeriggio, nella sua abitazione nel morianese, all'età di 86 anni, Giuseppe Mennucci, titolare dello storico pastificio Mennucci di Ponte a Moriano. Il funerale sui terrà domani presso la chiesa di Ponte a Moriano alle ore 16

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:18

Anche oggi si sono svolte varie riunioni operative tra la Direzione e alcune componenti ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:08

Sono iniziate questa mattina le installazioni delle prime Garby, le isole fuori terra che rivoluzioneranno la raccolta differenziata del centro storico lucchese, garantendo ancora più decoro e pulizia

domenica, 23 febbraio 2020, 20:58

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, cambia pelle e propone una lunga serie di eventi che si terranno nel mese di marzo

domenica, 23 febbraio 2020, 20:58

Si è riunita anche oggi l'unità di crisi aziendale, formata dalla direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali (compresi i medici di medicina generale) coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”

domenica, 23 febbraio 2020, 18:27

"SalvAmare - perché non abbiamo un pianeta B” è un progetto ambientale promosso dalla Commissione Azione Interesse Pubblico del Distretto Rotaract 2071 che, in tale ambito, ha operato una raccolta del li:ering urbano dei mozziconi di sigartta nelle principali piazze delle città di Lucca, Pisa, Firenze e Pistoia in data...