Marocchino irregolare rintracciato in un noto albergo: espulso

martedì, 4 febbraio 2020, 11:29

La scorsa notte, grazie al sistema che prevede, da parte delle strutture ricettive, la comunicazione alla questura degli ospiti, generando un Alert in caso di ricercati, la polizia ha rintracciato in un noto albergo della città un cittadino marocchino, di 30 anni, gravato da numerosi precedenti penali per furti, rapine, lesioni e spaccio, irregolare sul territorio nazionale.



Pertanto, l'Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato il procedimento volto all'espulsione dello straniero, che si è concluso con l'accompagnamento coattivo dell'uomo presso il C.P.R. di Potenza, al fine di del rimpatrio in Marocco.