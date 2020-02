Cronaca



Muore schiacciato dal muletto in alta Garfagnana

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:06

Incidente mortale questa mattina in località Pieve San Lorenzo, in via della Stazione, a Minucciano. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 68 anni, Loriano Martini, sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore (di 25 tonnellate) su cui stava lavorando, sembra in strada, ed è purtroppo deceduto. L'episodio è accaduto proprio presso la ditta Martini Loriano di ortofrutta /produzione castagne a conduzione familiare.



Nonostante i soccorsi per il 68enne non c’è stato infatti niente da fare. La chiamata al 118 è arrivata alle 11.13. Sono intervenute l'automedica di Fivizzano, l'ambulanza della Croce Bianca di Casola in Lunigiana e Pegaso 3. Sul posto, insieme al 118, anche gli operatori del Dipartimento della Prevenzione che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.



Notizia in aggiornamento