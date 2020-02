Cronaca



Mutigliano, i sindacati: "Senza sicurezza bloccheremo servizio per le scuole"

sabato, 15 febbraio 2020, 12:49

Sul caso dell'incidente avvenuto giovedì di fronte all'istituto Agrario di Mutigliano - dove uno studente quattordicenne è stato investito dal bus in arrivo - i sindacati Filt- Cgil (Simone Vincenti), Fit Cisl (Nicola Da San Martino), Ugl Fna (Cipriano Paolinelli), Uil trasporti (David Zullo e Fabrizio Burgalassi) e Faisa Cisal (Andrea Betti), optano per la linea dura.



"Dal 2008 chiediamo risposte al Comune in ordine alla sicurezza in questa zona, risposte che non sono mai arrivate - dichiarano -. Dal Ponte del Giglio fino all'Istituto Agrario la viabilità è del tutto inadeguata per i mezzi pubblici, sia strutturalmente, sia perchè manca la gestione: la strada è stretta e in più ci circolano alla stessa ora scuolabus in spola al comprensivo, auto di genitori e docenti, ragazzi a piedi, e due circolari nostre. In più nella piazza dove si deve far manovra e fermarsi per caricare i ragazzi non c'è l'ombra di una fermata individuabile come tale: non c'è segnaletica orizzontale, non c'è palina".



Il punto, per i referenti della categoria trasporti di tutte le sigle , e anche per il preside del polo scolastico, Massimo Fontanelli che ieri con la dirigente dell'Istituto comprensivo Emilia Ciampanella, si è unito alla conferenza stampa dei sindacati, è poter gestire l'orario in modo che i ragazzi escano di scuola quando già le circolari sono arrivate e sono ferme. Ma se i bus non possono quantificare il ritardo per via degli ingorghi il rebus resta.



"Per questo _ ha sottolineato il dirigente scolastico Fontanelli - da tempo chiedo al Comune un incontro in cui possa essere concertata una soluzione". IL tavolo ci sarà martedì. "Noi non siamo stati invitati - dichiarano i sindacati - e a questo punto ci riserviamo, a partire da martedì, di avviare le procedure di raffreddamento previste dalla legge per poi - annunciano i referentì sindacali - bloccare il servizio per le scuole di Mutigliano. Questo finchè non avremo le risposte in merito alla sicurezza che chiediamo da anni".



"E' paradossale che una scuola, l'agrario Busdraghi, in cui il sindaco Tambellini ha insegnato per anni e di cui conosce bene le criticità - ha aggiunto Nicola Da San Martino, segretario provinciale Fit Cisl -, e in cui in questi anni si è speso non poco, sia lasciata completamente a se stessa dal punto di vista della sicurezza. Qui non si è mai vista nemmeno una pattuglia dei vigili urbani".



